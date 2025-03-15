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«Роскосмос» показал космический снимок циклона, накрывшего Москву

В организации уточнили, что кадры сделаны с помощью комплекса «Арктика-М» и спутника «Электро-Л».

Источник: Аргументы и факты

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в своём Telegram-канале спутниковый снимок циклона, который накрыл Москву.

В организации уточнили, что фотография сделана с помощью комплекса «Арктика-М» и спутника «Электро-Л».

«“Роскосмос” следит за прохождением циклона, который сегодня обрушился на столицу», — отметила госкорпорация в соответствующем сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с aif.ru рассказал, что в ночь с 14 на 15 марта в Москве ожидается температура ниже нуля. Он предупредил, что холодная погода будет наблюдаться также 16 и 17 марта. Синоптик уточнил, что речь идёт о климатической норме, характерной для зимы.

В феврале «Роскосмос» показал кадры Антарктиды, сделанные из космоса на спутник «Ресурс-П» в конце января. На снимке можно рассмотреть остров Роберт, который был открыт в 1918 году.