«Роскосмос» показал космический снимок циклона, накрывшего Москву

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в своём Telegram-канале спутниковый снимок циклона, который накрыл Москву.
В организации уточнили, что фотография сделана с помощью комплекса «Арктика-М» и спутника «Электро-Л».
«“Роскосмос” следит за прохождением циклона, который сегодня обрушился на столицу», — отметила госкорпорация в соответствующем сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с aif.ru рассказал, что в ночь с 14 на 15 марта в Москве ожидается температура ниже нуля. Он предупредил, что холодная погода будет наблюдаться также 16 и 17 марта. Синоптик уточнил, что речь идёт о климатической норме, характерной для зимы.
В феврале «Роскосмос» показал кадры Антарктиды, сделанные из космоса на спутник «Ресурс-П» в конце января. На снимке можно рассмотреть остров Роберт, который был открыт в 1918 году.