«Роскосмос» показал космический снимок циклона, накрывшего Москву

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с aif.ru рассказал, что в ночь с 14 на 15 марта в Москве ожидается температура ниже нуля. Он предупредил, что холодная погода будет наблюдаться также 16 и 17 марта. Синоптик уточнил, что речь идёт о климатической норме, характерной для зимы.