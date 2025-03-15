Сильный туман и гололед: погода в Казахстане на 15 марта

Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду, в районе Алакольских озер 15−20, порывы 23−28, временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 10 мороза, на юге области 3 тепла, днем 11−16, на востоке области 7, в горных районах области 2 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 12−14 тепла.