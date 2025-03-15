Сильный туман и гололед: погода в Казахстане на 15 марта

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, ночью снег, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 2−4 тепла.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 13−15 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 18−20 тепла.
Погода в Акмолинской области
Ночью на юге, востоке области снег, поземок, днем на западе области небольшие осадки (преимущественно дождь). На западе, севере, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 мороза — 1 тепла, на востоке области 7 мороза, днем 2−7 тепла. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Туман, гололед. Ветер юго-западный, южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 3−5 тепла.
Погода в Алматинской области
Днем в горных районах области небольшие осадки (дождь, снег), гроза. Ветер восточных направлений 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза, днем 10−15, на севере, в горных районах области 0−5 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 13−15 тепла.
Погода в области Жетысу
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду, в районе Алакольских озер 15−20, порывы 23−28, временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 10 мороза, на юге области 3 тепла, днем 11−16, на востоке области 7, в горных районах области 2 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 12−14 тепла.
Погода в Туркестанской области
Без осадков. Ветер восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза, днем 15−20, на севере, в горных районах области 12 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 18−20 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
На западе, севере, востоке области небольшой дождь, туман. Ветер южный, юго-западный 9−14, ночью на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, днем 15−20, на юго-востоке области 12 тепла. В Уральске переменная облачность, небольшой дождь, туман. Ветер южный, юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 15−17 тепла.
Погода в Атырауской области
Без осадков. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на западе области 10, днем 17−22, на северо-востоке области 14 тепла. В Атырау малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 17−19 тепла.
Погода в Мангистауской области
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 2, днем 17−22, на юге области 25 тепла. В Актау ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 18−20 тепла.
Погода в Актюбинской области
Без осадков. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на востоке области 6 мороза, днем 3−8, на юге области 15 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-восточный, южный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 5−7 тепла.
Погода в Костанайской области
Ночью на западе, севере области осадки (дождь, снег), днем в северной половине области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области гололед. Туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на востоке области 6 мороза, днем 2−7 тепла. В Костанае облачно, утром и днем осадки, гололед. Туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 2−4 тепла.
Погода в Северо-Казахстанской области
Ночью на востоке области небольшие осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 1−6 тепла. В Петропавловске облачно, днем осадки (дождь, снег), гололед. Туман. Ветер южный, юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 2−4 тепла.
Погода в Павлодарской области
Без осадков. Ночью на западе, юге области туман. Днем на дорогах гололедица. Ветер южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на западе, юге области 5 мороза, днем 0−5 мороза, на западе, юге области 3 тепла. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ветер южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 2−4 мороза.
Погода в Карагандинской области
Ночью на западе, севере области небольшие осадки (дождь, снег). На западе, севере области туман, на дорогах гололедица. Ветер южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 11−16 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на востоке области 5 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.
Погода в области Улытау
Ночью на востоке, юге области небольшие осадки (дождь, снег). На западе, севере области туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, на востоке области 9 мороза, днем 1 мороза — 4 тепла, на востоке области 5 мороза. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на юге, в центре области 15−20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 27, на юге области 10 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на северо-западе, в горных районах области 6 тепла. В Усть-Каменогорске малооблачно, без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20 мороза, днем 0−2 тепла.
Погода в области Абай
Без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду, на юге, в центре области 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 18 мороза, на юге области 2−7 мороза, днем 0−5, на юге области 8 тепла. В Семее малооблачно, без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15 мороза, днем 0−2 тепла.
Погода в Кызылординской области
Без осадков. На севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, днем 15−20 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 17−19 тепла.
Погода в Жамбылской области
Ночью на юге, в горных районах области осадки (дождь, снег), днем на юге, в горных районах области дождь, гроза. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 4 тепла, на севере, в горных районах области 4 мороза, днем 11−16, на севере, в горных районах области 7 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 14−16 тепла.