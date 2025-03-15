В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения на полеты

«Временные меры затронули аэропорты Гумрак в Волгограде и Гагарин в Саратове. В воздушных гаванях приостановлен прием и отправка рейсов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко. Он также уточнил, что ограничения действуют в Саратове с 01:00 по московскому времени, а в Волгограде — с 03:33.