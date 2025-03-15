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Росавиация: В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения

Аэропорты Волгограда и Саратова временно не принимают и не выпускают рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Воздушное пространство Волгограда и Саратова временно небезопасно для совершения перелетов. В связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на аэропорты наложены ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Так, воздушные гавани не отправляют и не принимают рейсы. В аэропорту Волгограда ограничения действуют с 03:33 по Москве. Это необходимо для обеспечения безопасности перелетов.

В аэропорту Саратова также введены временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты с 01:00 по Москве.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе беспилотных летательных аппаратов утром 14 марта. Украинские боевики совершали налеты в течение дня. Предупреждение о воздушной опасности действует и в ночь на 15 марта.