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Crew Dragon с российским космонавтом Песковым стартовал к МКС

Запуск ракеты-носителя состоялся со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде.

Источник: Аргументы и факты

Американский космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX, в котором находится российский космонавт Кирилл Песков, стартовал в пятницу к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии Crew-10. Трансляция события велась на официальном сайте NASA.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 19:04 по местному времени (02:04 мск) со стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Вместе с Песковым в космос отправились астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Стыковка Crew Dragon с МКС намечена на вечер субботы. Ожидается, что в середине марта корабль покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов вместе с американскими астронавтами Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уильямс.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что полёты Александра Горбунова и Пескова осуществляются по соглашению с NASA, которое было утверждено в 2022 году.