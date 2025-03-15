Crew Dragon с российским космонавтом Песковым стартовал к МКС

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 19:04 по местному времени (02:04 мск) со стартовой площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Вместе с Песковым в космос отправились астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.