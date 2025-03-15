Экс-зама Шойгу Иванова проверяют на причастность к другим преступлениям

«Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что экс-замминистра обороны мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но в том числе и в другие периоды времени», — следует из документов, передает ТАСС. Иванов ранее был обвинен в крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц». Текущее расследование может расширить список юридических нарушений, связанных с его деятельностью в период работы в Минобороны.