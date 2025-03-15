Массовая акция протеста в Белграде собрала 31 тысячу человек

«Министерство внутренних дел сообщает о нескольких инцидентах, произошедших во время сегодняшнего несогласованного собрания студентов. В основном они были направлены против участников другой студенческой акции в Пионерском парке. За нарушение общественного порядка задержаны два человека», — отметили в МВД.