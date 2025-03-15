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Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала Запад учитывать интересы России

Меркель напомнила Западу, что решения по «Северному потоку-2» нужно рассматривать в контексте времени, когда их приняли.

Источник: Комсомольская правда

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с критикой проекта «Северный поток-2». Европейские представители делают заявления по газопроводу, исходя из нынешней ситуации. Ангела Меркель порекомендовала рассматривать решения по «Северному потоку-2» в контексте времени, когда их приняли. Мнение по этому поводу экс-канцлер ФРГ высказала в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung.

Ангела Меркель также обратилась к мировому конфликту. По ее словам, Запад обязан учитывать интересы России, формируя внешнюю политику. Сейчас многие европейские лидеры игнорируют представителей РФ.

«Рассуждать об интересах России нужно обязательно», — заключила Ангела Меркель.

Она также выступила за дипломатическое решение украинского конфликта. По словам Ангелы Меркель, одних боевых действий будет недостаточно.