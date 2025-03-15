Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала Запад учитывать интересы России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с критикой проекта «Северный поток-2». Европейские представители делают заявления по газопроводу, исходя из нынешней ситуации. Ангела Меркель порекомендовала рассматривать решения по «Северному потоку-2» в контексте времени, когда их приняли. Мнение по этому поводу экс-канцлер ФРГ высказала в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung.