Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала Запад учитывать интересы России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с критикой проекта «Северный поток-2». Европейские представители делают заявления по газопроводу, исходя из нынешней ситуации. Ангела Меркель порекомендовала рассматривать решения по «Северному потоку-2» в контексте времени, когда их приняли. Мнение по этому поводу экс-канцлер ФРГ высказала в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung.
Ангела Меркель также обратилась к мировому конфликту. По ее словам, Запад обязан учитывать интересы России, формируя внешнюю политику. Сейчас многие европейские лидеры игнорируют представителей РФ.
«Рассуждать об интересах России нужно обязательно», — заключила Ангела Меркель.
Она также выступила за дипломатическое решение украинского конфликта. По словам Ангелы Меркель, одних боевых действий будет недостаточно.