До +3 потеплеет в Иркутске днем 15 марта

15 марта принесет с собой в Иркутскую область переменчивую погоду, которая напомнит о том, что зима еще не спешит окончательно сдавать свои позиции. В регионе ожидается переменная облачность, а в некоторых районах — небольшой снег. Северные территории встретят более активные осадки: здесь снег будет умеренным, а кое-где даже интенсивным. Ветер юго-западного и юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 5−10 м/с, местами усиливаясь до 13 м/с. Температурный фон будет колебаться от −4 до +6, создавая контраст между зимней прохладой и первыми весенними оттепелями. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском гидрометцентре.
— В Иркутске ожидается переменная облачность 15 марта. Существенных осадков не будет. Ветер юго-восточный будет умеренным — 4−9 м/с. Температура воздуха днем составит +1…+3, напоминая о том, что весна уже на пороге, — рассказывают синоптики.
На берегах Байкала погода останется по-зимнему суровой. Переменная облачность и местами небольшой снег создадут атмосферу уюта и спокойствия. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7−12 м/с, а температура воздуха опустится до −2,-7°. Это идеальное время для тех, кто хочет насладиться красотой зимнего Байкала перед приходом весны.