До +3 потеплеет в Иркутске днем 15 марта

15 марта принесет с собой в Иркутскую область переменчивую погоду, которая напомнит о том, что зима еще не спешит окончательно сдавать свои позиции. В регионе ожидается переменная облачность, а в некоторых районах — небольшой снег. Северные территории встретят более активные осадки: здесь снег будет умеренным, а кое-где даже интенсивным. Ветер юго-западного и юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 5−10 м/с, местами усиливаясь до 13 м/с. Температурный фон будет колебаться от −4 до +6, создавая контраст между зимней прохладой и первыми весенними оттепелями. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском гидрометцентре.