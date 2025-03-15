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Собственники приватизированного жилья столкнутся с переменами: что ждет россиян в 2025 году

Доцент Осянин: хозяев приватизированного жилья ожидают новые правила сделок.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2025 года собственники приватизированного жилья смогут вносить данные о жильцах в ЕГРН. Это не обязательно, однако приветствуется государством. Информацию о жильцах будут предоставлять в добровольном порядке при согласии собственника помещения и арендатора. Об этом напомнил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин, передает «Прайм».

Хозяева приватизированного жилья столкнутся с еще одной законодательной переменой. С 2025 года любые сделки с недвижимостью будут требовать нотариально заверенного согласия. Его необходимо получить у всех жильцов, имеющих право на «вечное пользование».

«Лучше заранее проверить наличие жильцов с особыми правами, подготовить необходимые документы, посоветоваться с юристами и заложить финансовую базу под операции с недвижимостью», — порекомендовал Дмитрий Осянин.

Специалисты прогнозируют скорое повышение цен на аренду жилья. Это касается всех регионов России. Подорожание затронет, в первую очередь, студии.