Собственники приватизированного жилья столкнутся с переменами: что ждет россиян в 2025 году

С 1 сентября 2025 года собственники приватизированного жилья смогут вносить данные о жильцах в ЕГРН. Это не обязательно, однако приветствуется государством. Информацию о жильцах будут предоставлять в добровольном порядке при согласии собственника помещения и арендатора. Об этом напомнил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин, передает «Прайм».