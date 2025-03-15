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Мост у Телецентра в Омске полностью откроют для движения в 2026 году

Эту информацию озвучил вице-губернатор Омской области Динар Курманов.

Источник: Комсомольская правда

Мост у Телецентра в Омске откроют для движения в 2026 году. Сейчас специалисты продолжают работы на участке. Ежедневно на мосту задействовано порядка 80 человек.

Работы продолжаются согласно графику. В данный момент идет формирование нового «полотна» моста. Это позволит несколько расширить мост и добавить по пол полосы с каждой из сторон. Об этом в эфире «12 канала» рассказал вице-губернатор Омской области Динар Курманов.

Капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ продолжается с осени в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершение строительства запланировано на октябрь 2026 года. Таким образом все работы должны закончить всего за 2 года.

Ранее мы писали, что в Омске разрешили строительство нового больничного корпуса в центре города.