Мост у Телецентра в Омске полностью откроют для движения в 2026 году

Мост у Телецентра в Омске откроют для движения в 2026 году. Сейчас специалисты продолжают работы на участке. Ежедневно на мосту задействовано порядка 80 человек.
Работы продолжаются согласно графику. В данный момент идет формирование нового «полотна» моста. Это позволит несколько расширить мост и добавить по пол полосы с каждой из сторон. Об этом в эфире «12 канала» рассказал вице-губернатор Омской области Динар Курманов.
Капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ продолжается с осени в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершение строительства запланировано на октябрь 2026 года. Таким образом все работы должны закончить всего за 2 года.
Ранее мы писали, что в Омске разрешили строительство нового больничного корпуса в центре города.