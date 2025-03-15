Мост у Телецентра в Омске полностью откроют для движения в 2026 году

Работы продолжаются согласно графику. В данный момент идет формирование нового «полотна» моста. Это позволит несколько расширить мост и добавить по пол полосы с каждой из сторон. Об этом в эфире «12 канала» рассказал вице-губернатор Омской области Динар Курманов.