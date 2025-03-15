Суббота, 15 марта, станет самым теплым днем на Южном Урале с начала весны

В воскресенье холодный воздух успеет добраться и до отрогов Урала: все также облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные осадки в виде дождя, ночью — с мокрым снегом. В отдельных районах образуются гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северный 4−9 м/с. Температура воздуха 16 марта ночью от минус 3 до плюс 2, днем плюс 2−7.