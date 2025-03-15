Суббота, 15 марта, станет самым теплым днем на Южном Урале с начала весны

По информации синоптиков, сегодня днем облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами — умеренные дожди. Утром кое-где вероятны туманы, гололедные явления. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха плюс 8−13, только в низинах — до 4 градусов.
Непосредственно в Челябинске не исключен небольшой дождь и плюс 10−12 на фоне порывов ветра до 12 м/с.
В 7.30 утра в центре города плюс 2, влажность 88%, ветер южный 3 м/с, атмосферное давление 742 мм ртутного столба.
В воскресенье холодный воздух успеет добраться и до отрогов Урала: все также облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные осадки в виде дождя, ночью — с мокрым снегом. В отдельных районах образуются гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северный 4−9 м/с. Температура воздуха 16 марта ночью от минус 3 до плюс 2, днем плюс 2−7.
В понедельник, по предварительным расчетам, облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные дожди, ночью временами — с мокрым снегом. Ветер южной четверти 5−10 м/с, локально порывы до 15 м/с. Температура воздуха 17 марта ночью от минус 3 до плюс 2, днем плюс 7−12.