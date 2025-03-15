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Суббота, 15 марта, станет самым теплым днем на Южном Урале с начала весны

Суббота, 15 марта, станет самым теплым днем на Южном Урале с начала весны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 87% 760 мм рт. ст. +8°

По информации синоптиков, сегодня днем облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами — умеренные дожди. Утром кое-где вероятны туманы, гололедные явления. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха плюс 8−13, только в низинах — до 4 градусов.

Непосредственно в Челябинске не исключен небольшой дождь и плюс 10−12 на фоне порывов ветра до 12 м/с.

В 7.30 утра в центре города плюс 2, влажность 88%, ветер южный 3 м/с, атмосферное давление 742 мм ртутного столба.

В воскресенье холодный воздух успеет добраться и до отрогов Урала: все также облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные осадки в виде дождя, ночью — с мокрым снегом. В отдельных районах образуются гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северный 4−9 м/с. Температура воздуха 16 марта ночью от минус 3 до плюс 2, днем плюс 2−7.

В понедельник, по предварительным расчетам, облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные дожди, ночью временами — с мокрым снегом. Ветер южной четверти 5−10 м/с, локально порывы до 15 м/с. Температура воздуха 17 марта ночью от минус 3 до плюс 2, днем плюс 7−12.