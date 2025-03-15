Владельцев жилья предупредили о новых правилах в сделках с недвижимостью

Кроме того, с сентября 2025 года в ЕГРН начнут регистрировать информацию о лицах, имеющих право пожизненного проживания в жилых помещениях. Запись таких данных станет возможной только с согласия обеих сторон: собственника и жильца. Помимо этого вводится правило, согласно которому все члены семьи владельца недвижимости, не имеющие другого жилья, могут претендовать на предоставление альтернативного жилья или получение финансовой компенсации при условии признания их нуждающимися. Осянин подчеркивает, что новые требования могут осложнить процесс проведения сделок с недвижимостью.