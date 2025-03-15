Владельцев жилья предупредили о новых правилах в сделках с недвижимостью

В сентябре 2025 года в ЕГРН начнут регистрировать информацию о лицах, имеющих статус пожизненно проживающих.
В 2025 году, чтобы совершить сделку с недвижимостью, россиянам необходимо получить нотариально удостоверенное согласие каждого из жильцов, обладающих правом на постоянное пользование жильем. Об этом рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
«Понадобится получать нотариально заверенное согласие всех жильцов с правом постоянного пользования», — рассказал Осянин в беседе с агентством «Прайм». Он добавил, что это создает определенные трудности при регистрации ипотечного кредита. Также для жильцов с пожизненным статусом существует риск утраты такого положения.
Кроме того, с сентября 2025 года в ЕГРН начнут регистрировать информацию о лицах, имеющих право пожизненного проживания в жилых помещениях. Запись таких данных станет возможной только с согласия обеих сторон: собственника и жильца. Помимо этого вводится правило, согласно которому все члены семьи владельца недвижимости, не имеющие другого жилья, могут претендовать на предоставление альтернативного жилья или получение финансовой компенсации при условии признания их нуждающимися. Осянин подчеркивает, что новые требования могут осложнить процесс проведения сделок с недвижимостью.
Ранее эксперт в области доходной недвижимости Юлия Крючкова прокомментировала ситуацию с мошенническими действиями на рынке недвижимости. Она отметила, что злоумышленники, получив доступ к личным данным человека, могут создать поддельные документы, такие как доверенность или паспорт. Далее, используя эти документы, преступники могут осуществить регистрацию сделок купли-продажи или передачи прав собственности через упрощенную процедуру в Росреестре, передает RT.