В Астане отметили праздник Көрісу күні: традиции, танцы и весна

Праздник Амал является еще одним поводом, чтобы встретиться со своими родными, друзьями, знакомыми обнять их, пожелать им благополучия, счастье и здоровье. В городе проходит очень много мероприятий, но наше празднование отличается тем, что казахские обычаи и традиции продемонстрируют представители других национальностей, которые покажут танцы и представят свои угощения. Хочу отметить, что у национальностей, проживающих в Казахстане, много общего — похожие праздники, традиции и обычаи. Например, недавно мы отмечали Масленицу, которая тоже несет смысл добра, радости, веселья. В этом есть схожесть с нашим праздником Амал.