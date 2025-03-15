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В Астане отметили праздник Көрісу күні: традиции, танцы и весна

В столичном Доме дружбы отметили праздник Көрісу күні, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В мероприятии приняли участие представители этнокультурных объединений, Совета старейшин-аксакалов, Совета матерей, а также молодежь городской Ассамблеи народа Казахстана, передает официальный сайт акимата Астаны.

Участники мероприятия продемонстрировали национальные традиции казахского народа и поздравили друг друга с благополучным наступлением весны.

Праздник Амал является еще одним поводом, чтобы встретиться со своими родными, друзьями, знакомыми обнять их, пожелать им благополучия, счастье и здоровье. В городе проходит очень много мероприятий, но наше празднование отличается тем, что казахские обычаи и традиции продемонстрируют представители других национальностей, которые покажут танцы и представят свои угощения. Хочу отметить, что у национальностей, проживающих в Казахстане, много общего — похожие праздники, традиции и обычаи. Например, недавно мы отмечали Масленицу, которая тоже несет смысл добра, радости, веселья. В этом есть схожесть с нашим праздником Амал.

отметила заместитель руководителя Управления внутренней политики Астаны Ляззат Кусаинова

Представители культурных центров пришли на праздник в национальной одежде.

Я родилась в Казахстане, коренная астанчанка, и мне хорошо знакомы казахские традиции и обряды. Отмечая праздник Амал, можно встретить знакомых, друзей, обменяться с ними информацией, событиями из своей жизни и радоваться тому, что пришла весна.

делится своим отношением к празднику представитель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Земфира Низамутдинова

В мероприятии также приняли участие представители молодежи. Со слов организаторов, к таким праздникам необходимо привлекать подрастающего поколения с целью воспитания в них уважения к национальным ценностям.