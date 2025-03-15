Старинная усадьба в Челябинске будет отреставрирована за 245 млн рублей

Реставрация направлена на сохранение объекта культурного наследия, в котором в настоящее время находится подразделение ФСБ. В рамках проекта фасадам здания вернут исторический облик: восстановят оригинальное остекление в «две нитки», декоративные решетки и ворота. Работы, как сообщили в Госкомитете, были запланированы еще в декабре 2023 года.