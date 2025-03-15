Старинная усадьба в Челябинске будет отреставрирована за 245 млн рублей

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия (ОКН) объявил аукцион на проведение реставрационных работ в усадьбе Хованова, расположенной в Челябинске на улице Васенко, 25. Соответствующая закупка размещена на официальном портале госзаказов. Подрядчик будет определен 21 марта 2024 года.
Реставрация направлена на сохранение объекта культурного наследия, в котором в настоящее время находится подразделение ФСБ. В рамках проекта фасадам здания вернут исторический облик: восстановят оригинальное остекление в «две нитки», декоративные решетки и ворота. Работы, как сообщили в Госкомитете, были запланированы еще в декабре 2023 года.
Проект включает несколько этапов. Во-первых, предусмотрен ремонт лестничных пролетов (часть площадок демонтируют для восстановления), установка металлических ограждений, облицовка стен гранитными плитами, замена кровли и водосточной системы. Во-вторых, запланировано восстановление кирпичной кладки, наличников, ставней, балконов и наружного декора (подоконники, карнизы). В-третьих, состоится монтаж современных систем водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, отопления, пожаротушения и охраны. Наконец, произведут благоустройство территории: укладку тротуаров и дорожек, высадку деревьев и кустарников.
Дополнительно заменят окна, двери и ворота с сохранением их исторического дизайна. Финансирование работ составит 245 млн рублей.