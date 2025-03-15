Трамп: американские военные ликвидировали лидера ИГИЛ* в Ираке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из главных исламских террористов. Он не назвал имени, однако уточнил, что боевик был лидером группировки. Об этом глава государства написал в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп уточнил, что речь идет о беглом лидере ИГИЛ*. Его обнаружили на территории Ирака. Боевик стал не единственным, кого удалось поймать и ликвидировать американским военным.
«За лидером ИГИЛ* неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ* в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством», — написал Дональд Трамп.
Американский лидер на протяжении всего первого президентского срока боролся с террористами ИГИЛ*. Годы прошли, а стремления у Дональда Трампа остались те же. Они обострились после новогоднего нападения в Новом Орлеане. Тогда пострадали десятки граждан. Выяснилось, что террорист, открывший огонь, имел связь с ИГИЛ*.
*- запрещенная в России террористическая группировка.