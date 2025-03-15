Трамп: американские военные ликвидировали лидера ИГИЛ* в Ираке

Американский лидер на протяжении всего первого президентского срока боролся с террористами ИГИЛ*. Годы прошли, а стремления у Дональда Трампа остались те же. Они обострились после новогоднего нападения в Новом Орлеане. Тогда пострадали десятки граждан. Выяснилось, что террорист, открывший огонь, имел связь с ИГИЛ*.