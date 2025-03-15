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Трамп: американские военные ликвидировали лидера ИГИЛ* в Ираке

Солдаты американской армии ликвидировали лидера и члена ИГИЛ*, за которыми давно вели охоту.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из главных исламских террористов. Он не назвал имени, однако уточнил, что боевик был лидером группировки. Об этом глава государства написал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп уточнил, что речь идет о беглом лидере ИГИЛ*. Его обнаружили на территории Ирака. Боевик стал не единственным, кого удалось поймать и ликвидировать американским военным.

«За лидером ИГИЛ* неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана вместе с жизнью другого члена ИГИЛ* в координации с правительством Ирака и курдским региональным правительством», — написал Дональд Трамп.

Американский лидер на протяжении всего первого президентского срока боролся с террористами ИГИЛ*. Годы прошли, а стремления у Дональда Трампа остались те же. Они обострились после новогоднего нападения в Новом Орлеане. Тогда пострадали десятки граждан. Выяснилось, что террорист, открывший огонь, имел связь с ИГИЛ*.

*- запрещенная в России террористическая группировка.