Чеснок, лаванда и эфирные масла: Инфекционист назвала народные методы борьбы с клещами

«Хорошо зарекомендовали себя и некоторые другие народные средства, такие как уксус и чеснок. Например, уксус можно разбавить с водой и использовать как спрей для обработки одежды и обуви. Чеснок, будучи естественным репеллентом, можно употреблять в пищу или делать настой, однако следует помнить о его характерном запахе, который может не всем нравиться», — напомнила врач.