МВД: мошенники придумали схему списания денег за простой звонок

Мошенники рассылают жертвам СМС с просьбой перезвонить по незнакомому номеру.
Мошенники используют новый способ выманивания денег у граждан, заставляя их звонить на платные номера под различными предлогами, сообщили в МВД РФ. В результате таких звонков с банковских счетов жертв списываются крупные денежные суммы.
«После того, как потерпевший перезванивает, [его] долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что сначала приходит СМС с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной, начиная от помощи другу и заканчивая проблемами со связью.
По данным МВД, мошенники регистрируют развлекательные сервисы с платным звонком и распространяют номера этих сервисов без предупреждения о платности звонка. Обычно такие звонки включают различные услуги, и стоимость самого звонка добавляется к общему счету.
Ранее Министерство внутренних дел России предупредило о мошенниках, рассылающих в Telegram фишинговые ссылки с громкими заголовками, например, о завершении спецоперации. В МВД отметили, что злоумышленники используют общественно значимые темы для похищения денег, передает RT.