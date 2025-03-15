МВД: мошенники придумали схему списания денег за простой звонок

«После того, как потерпевший перезванивает, [его] долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что сначала приходит СМС с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной, начиная от помощи другу и заканчивая проблемами со связью.