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Трампу в лицо ткнули микрофоном во время брифинга

Президент США сначала выразил своё удивление произошедшим, а после пошутил по поводу случившегося.

Источник: Аргументы и факты

Журналистка случайно задела лицо президента США Дональда Трампа во время брифинга на военной базе Эндрюс в американском штате Мэриленд, кадры инцидента опубликовал телеканал Fox News.

Сначала политик, используя мимику, выразил своё удивление произошедшим, а после пошутил по поводу случившегося.

«Она (журналистка — прим. ред.) только что стала частью большой истории. Вы видели это?» — сказал Трамп, улыбаясь.

Напомним, 13 марта в Белом доме президент США встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. В рамках мероприятия состоялся брифинг, который длился около часа. После брифинга Трамп в шутку заявил, что на этой пресс-конференции он провёл с журналистами больше времени, чем Джо Байден успел за все четыре года своего президентства.