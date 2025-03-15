Трампу в лицо ткнули микрофоном во время брифинга

Журналистка случайно задела лицо президента США Дональда Трампа во время брифинга на военной базе Эндрюс в американском штате Мэриленд, кадры инцидента опубликовал телеканал Fox News.
Сначала политик, используя мимику, выразил своё удивление произошедшим, а после пошутил по поводу случившегося.
«Она (журналистка — прим. ред.) только что стала частью большой истории. Вы видели это?» — сказал Трамп, улыбаясь.
Напомним, 13 марта в Белом доме президент США встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. В рамках мероприятия состоялся брифинг, который длился около часа. После брифинга Трамп в шутку заявил, что на этой пресс-конференции он провёл с журналистами больше времени, чем Джо Байден успел за все четыре года своего президентства.