Трампу в лицо ткнули микрофоном во время брифинга

Напомним, 13 марта в Белом доме президент США встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. В рамках мероприятия состоялся брифинг, который длился около часа. После брифинга Трамп в шутку заявил, что на этой пресс-конференции он провёл с журналистами больше времени, чем Джо Байден успел за все четыре года своего президентства.