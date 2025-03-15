Владельцам приватизированного жилья напомнили о важных изменениях в 2025 году

По словам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, с 1 сентября 2025 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) начнут фиксировать информацию о жильцах с правом пожизненного проживания. Внесение этих данных будет происходить на добровольной основе.
Кроме того, после изменений при сделках с приватизированной недвижимостью потребуется нотариально заверенное согласие всех жильцов с правом постоянного пользования. Это может усложнить оформление ипотеки и даже привести к потере статуса «вечного» жильца.
Наконец, в 2025 году все члены семьи собственника, для которых это жильё — единственное, при сносе аварийного жилья получат новое помещение или компенсацию. Главное условие — наличие статуса нуждающихся. Это правило уравняет права собственников и пожизненных жильцов, подчеркнул Осянин.
«В связи с нововведением лучше заранее проверить наличие жильцов с особыми правами, подготовить необходимые документы, посоветоваться с юристами и заложить финансовую базу под операции с недвижимостью», — советует экономист.
Новые правила направлены на повышение прозрачности сделок и защиту прав наиболее уязвимых категорий граждан. Однако они могут усложнить и затянуть процесс оформления документов, а также увеличить расходы на нотариальное заверение.
А с 1 марта у россиян появилась возможность установить самозапрет на кредиты. Всего за десять дней этой функцией воспользовались пять миллионов человек.