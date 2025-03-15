Владельцам приватизированного жилья напомнили о важных изменениях в 2025 году

По словам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, с 1 сентября 2025 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) начнут фиксировать информацию о жильцах с правом пожизненного проживания. Внесение этих данных будет происходить на добровольной основе.