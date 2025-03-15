В Одесской и Сумской областях сообщили о взрывах и отключениях света

Взрывы прогремели в Одессе в ночь на 15 марта, сообщил мэр города Геннадий Труханов в социальных сетях.
В свою очередь, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал в своём блоге о повреждении энергетической инфраструктуры. По его словам, вследствие этого без света остался город Черноморск.
Компания «Сумыоблэнерго» распространила информацию о том, что перебои в энергоснабжении наблюдаются в городе Сумы. Мэрия областного центра уточнила, что в населённом пункте слышали не менее 11 взрывов.
Напомним, в середине депутат Верховной рады Ирина Геращенко рассказала о решении украинских властей засекретить данные о состоянии объектов критической инфраструктуры Украины. Она добавила, что парламент страны принял законопроект «О государственной тайне», который предусматривает такой шаг.