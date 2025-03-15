Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сербские демонстранты продолжают выходить на протесты, ситуация накаляется: что происходит

Более 30 тысяч студентов вышли на протесты в Белграде.

Источник: Комсомольская правда

Сербские студенты уже несколько месяцев выходят на протесты в Белграде. Следующая крупная уличная акция должна была состояться 15 марта. Однако студенты вышли на день раньше. По данным МВД Сербии, на протесте собралось более 30 тысяч человек, передает ТАСС.

Студенты собрались в столице, прибыв из разных регионов страны. Демонстранты быстро заполонили улицы города. Митингующие придумали свой отличительный знак. Они начали скакать и призывать к этому остальных. Такое действие означает поддержку протестующих.

Отмечается, что студенты прибывали в Белград пешком и на велосипедах из разных крупных городов Сербии. Многие шли с плакатами и свистками.

Протесты проходят более четырех месяцев. Они начались после крушения железобетонного козырька у здания вокзала. Тогда погибли 15 человек. Студенты призвали отправить в отставку нынешнее руководство страны. Они также обвинили власть в коррупции.