Сербские демонстранты продолжают выходить на протесты, ситуация накаляется: что происходит

Сербские студенты уже несколько месяцев выходят на протесты в Белграде. Следующая крупная уличная акция должна была состояться 15 марта. Однако студенты вышли на день раньше. По данным МВД Сербии, на протесте собралось более 30 тысяч человек, передает ТАСС.