Жительница Суджи рассказала, как семья с ребенком сгорела при атаке ВСУ

По ее словам, по улице, где она жила, местные жители на машинах под огнем украинских дронов пытались уехать из Суджи в сторону Курска, передает ТАСС. «На наших глазах подбили машину, где сгорела семья — муж, жена и ребенок», — рассказала женщина.