Жительница Суджи рассказала, как семья с ребенком сгорела при атаке ВСУ

В августе в Судже семья с ребенком сгорела заживо при попытке выехать из города, их машину атаковал беспилотник ВСУ, рассказала местная жительница.
По ее словам, по улице, где она жила, местные жители на машинах под огнем украинских дронов пытались уехать из Суджи в сторону Курска, передает ТАСС. «На наших глазах подбили машину, где сгорела семья — муж, жена и ребенок», — рассказала женщина.
Она добавила, что в первые дни вторжения в Курскую область ВСУ постоянно атаковали Суджу ракетами и БПЛА, препятствуя выезду мирных жителей из города.
Ранее эвакуированная из Суджи пенсионерка рассказала, что ее пытался изнасиловать боевик ВСУ.
Напомним, 6 августа 2024 года началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область. На сегодняшний день ВС РФ освободили 86% площади, занятой противником. Из Суджи эвакуируют мирных жителей. По последним данным, оттуда вывезено более 240 человек.