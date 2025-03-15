Вопросы развития сервисного обслуживания китайских машин решают в Хабаровске

В Хабаровске прошло рабочее совещание, на котором обсуждали развитие сервисного обслуживания китайских автомобилей в регионе. В нем приняли участие представители Генерального консульства КНР, местные автодилеры и специалисты по техническому обслуживанию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.