Вопросы развития сервисного обслуживания китайских машин решают в Хабаровске

В Хабаровске прошло рабочее совещание, на котором обсуждали развитие сервисного обслуживания китайских автомобилей в регионе. В нем приняли участие представители Генерального консульства КНР, местные автодилеры и специалисты по техническому обслуживанию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Основное внимание было уделено логистике поставок запчастей, а также необходимости русификации технической документации. Кроме того, в связи с растущей популярностью китайских автомобилей, сервисные центры столкнулись с нехваткой специалистов, способных качественно обслуживать такую технику.
Одним из решений может стать организация учебных мастерских для подготовки специалистов. Такой проект готовы поддержать в Высшей школе транспортных систем и технологий ТОГУ.