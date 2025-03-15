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Вопросы развития сервисного обслуживания китайских машин решают в Хабаровске

Эксперты обсудили подготовку кадров и проблемы с запчастями для авто.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошло рабочее совещание, на котором обсуждали развитие сервисного обслуживания китайских автомобилей в регионе. В нем приняли участие представители Генерального консульства КНР, местные автодилеры и специалисты по техническому обслуживанию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Основное внимание было уделено логистике поставок запчастей, а также необходимости русификации технической документации. Кроме того, в связи с растущей популярностью китайских автомобилей, сервисные центры столкнулись с нехваткой специалистов, способных качественно обслуживать такую технику.

Одним из решений может стать организация учебных мастерских для подготовки специалистов. Такой проект готовы поддержать в Высшей школе транспортных систем и технологий ТОГУ.