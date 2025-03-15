Бойцы Иркутской области смогут стать участниками программы «Герои Приангарья»

По итогам отбора 50 человек будут зачислены на обучение в Высшую школу государственного управления Президентской академии, которое начнётся в июле 2025 года. Еще 25 действующих участников СВО, которые в данный момент находятся на службе, будут включены в резерв программы. Для них образовательный процесс стартует после демобилизации.