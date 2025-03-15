Бойцы Иркутской области смогут стать участниками программы «Герои Приангарья»

15 марта 2025 года дан старт регистрации на участие в уникальной программе «Герои Приангарья». Проект станет важным шагом в поддержке участников специальной военной операции и контртеррористических операций. Проект, реализуемый в рамках Года защитника Отечества, объявленного главой государства, направлен на подготовку военнослужащих для дальнейшей работы в органах власти, бизнесе и общественных организациях.
— Регистрация на проект открыта до 14 апреля 2025 года. Пройти ее можно на официальном сайте программы. Стоит отметить, что участникам предстоит пройти несколько этапов: заполнить анкету, написать мотивационное эссе, пройти тестирование и успешно завершить собеседование, — говорится в сообщении.
По итогам отбора 50 человек будут зачислены на обучение в Высшую школу государственного управления Президентской академии, которое начнётся в июле 2025 года. Еще 25 действующих участников СВО, которые в данный момент находятся на службе, будут включены в резерв программы. Для них образовательный процесс стартует после демобилизации.