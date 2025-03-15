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Мошенники обирают россиян с помощью простого звонка: как не стать жертвой обмана

МВД: мошенники разработали схему списания средств за простой звонок.

Источник: Комсомольская правда

Россияне всё чаще становятся жертвами мошенников. Любимый аферистами способ обмана — телефонный звонок. Схемы с перезвоном отлично действуют на жертву, поэтому преступники часто используют такие махинации. Такое предупреждение сделали в МВД России, транслирует РИА Новости.

Злоумышленники просят жертв перезвонить на неизвестный номер. После этого, используя различные предлоги, аферисты долго держат жителей на линии. Стоимость звонка растет с каждой потраченной минутой. В результате, к концу разговора, со счета жертвы списывается крупная сумма.

«Просьба мошенников может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы с вашей банковской картой и так далее», — пояснили в МВД.

Кроме того, преступники начали рассылать россиянам QR-коды для оплаты якобы посылки или таможенного сбора. На самом деле, конечно, никаких товаров нет. Мошенники просто получают средства на свой счет.