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Нефтяники Мангистауской области очистят улицы от «нечисти»

В Департаменте экологии по Мангистауской области прошел круглый стол с участием недропользователей. Представителям компаний предложили принять участие в экологической акции «Таза Лайк», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации Lada.kz, с 15 марта по 21 апреля 2025 года в регионе стартует экоакция по очистке и благоустройству территорий.

На совещании мы разработали Дорожную карту по планомерной уборке, высадке деревьев. За каждой компанией были закреплены определенные участки. Будем рады, если к акции присоединятся все жители региона.

Армат Жусипкалиев
руководитель Департамента экологии по Мангистауской области

Так, 15 марта в Актау намечены:

  • высадка деревьев в 33, 34, 35 и 32 Б микрорайонах;
  • уборка мусора с 35 по 39 микрорайоны, площадь Амфитеатра (15 мкр.);
  • очистка территории от «Дома дружбы» до ЖК «Сандыктас»;
  • уборка у здания «Отрар сити» в 20 мкр.;
  • уборка вокруг спорткомплекса «Орбита»;
  • очистка в 33 и 34 микрорайонах;
  • сбор мусора на набережной от кафе «Бригантина» до скальной тропы.