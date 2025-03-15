Нефтяники Мангистауской области очистят улицы от «нечисти»

По информации Lada.kz, с 15 марта по 21 апреля 2025 года в регионе стартует экоакция по очистке и благоустройству территорий.
На совещании мы разработали Дорожную карту по планомерной уборке, высадке деревьев. За каждой компанией были закреплены определенные участки. Будем рады, если к акции присоединятся все жители региона.
Так, 15 марта в Актау намечены:
- высадка деревьев в 33, 34, 35 и 32 Б микрорайонах;
- уборка мусора с 35 по 39 микрорайоны, площадь Амфитеатра (15 мкр.);
- очистка территории от «Дома дружбы» до ЖК «Сандыктас»;
- уборка у здания «Отрар сити» в 20 мкр.;
- уборка вокруг спорткомплекса «Орбита»;
- очистка в 33 и 34 микрорайонах;
- сбор мусора на набережной от кафе «Бригантина» до скальной тропы.