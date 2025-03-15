В МВД призвали россиян не перезванивать на незнакомые номера

Кроме того, есть сервисы с платным звонком. Чаще всего это развлекательные сервисы, где оказываются услуги по телефону и взимается плата за сам звонок. Как правило, реклама таких сервисов информирует о том, что звонок платный. Мошенники же, регистрируя такой сервис, распространяют номер без предупреждения о снятии платы.