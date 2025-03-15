В МВД призвали россиян не перезванивать на незнакомые номера

В МВД России призывают не перезванивать на незнакомые номера.
В материалах ведомства подчеркивается, что мошенники под разными предлогами могут просить перезвонить на неизвестный номер. Они присылают абоненту СМС с просьбой перезвонить на указанный номер. В сообщении может быть указана любая причина — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с банковской картой.
Когда человек перезванивает, его долго держат на линии, а с его счета списываются деньги.
Кроме того, есть сервисы с платным звонком. Чаще всего это развлекательные сервисы, где оказываются услуги по телефону и взимается плата за сам звонок. Как правило, реклама таких сервисов информирует о том, что звонок платный. Мошенники же, регистрируя такой сервис, распространяют номер без предупреждения о снятии платы.
Ранее в МВД рассказали, что мошенники отправляют в Telegram-каналах ссылки с «кликбейтными» заголовками, переход по которым может быть опасен.
Также аферисты начали рассылать россиянам сообщения о смерти знакомых, содержащие вирусы.