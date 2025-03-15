Жителей центральной России предупредили о «приличном морозце»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Приличный морозец» прогнозируется в начале следующей недели в центре европейской части России, днем будет около нуля, ночью — от минус 4 до минус 8 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В понедельник и вторник — вполне приличный морозец, уже будет минус 4 — минус 8 градусов. Днём температура около нулевой отметки», — сказал Вильфанд.
По его словам, в среду ночные температуры будут отрицательные, днем ожидается около нуля.
«Начиная с четверга, начнётся небольшое повышение температуры, оно будет характеризоваться такими характеристиками — ночью около нуля, днём — около 5−7 градусов. Такой температурный фон будет уже на два градуса выше нормы», — сообщил синоптик.