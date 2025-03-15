Названы города, подходящие под семейную ипотеку на вторичку

Семейная ипотека на вторичное жилье распространится в городах с численностью населения до 200 тысяч человек.
Программа семейной ипотеки теперь распространяется на вторичное жилье в таких городах, как Мурманск, Анадырь, Нарьян-Мар, Донецк, Запорожье и Херсон, где строительство ограничено двумя домами. Об этом сообщает руководитель аналитического центра федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская.
«Среди административных центров регионов под новые условия программы на данный момент попадают Мурманск, Анадырь, Нарьян-Мар, Донецк, Запорожье и Херсон. В этих городах количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух или отсутствует вовсе», — рассказала Пашковская в разговоре с «Известиями».
По словам эксперта, возможно расширение программы семейной ипотеки для приобретения вторичного жилья в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), Братске (Иркутская область) и Орске (Оренбургская область). Там в настоящее время ведется строительство лишь одного многоквартирного дома. Она уточнила, что расширение программы семейной ипотеки прежде всего затронет малые города с численностью населения до 200 тысяч человек. Исключение составляют малые города, расположенные в непосредственной близости от крупных городов-миллионников, где активно ведется строительство.
С 1 апреля 2025 года программа «Семейная ипотека» будет расширена за счет включения вторичного жилищного рынка. В Министерстве финансов Российской Федерации объявили, что предоставляемая по программе льготная процентная ставка не превысит 6%. Право на участие в программе получат семьи, имеющие детей в возрасте до шести лет включительно. Применить льготные условия ипотеки можно будет только однажды, передает «Национальная служба новостей».