Названы города, подходящие под семейную ипотеку на вторичку

По словам эксперта, возможно расширение программы семейной ипотеки для приобретения вторичного жилья в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), Братске (Иркутская область) и Орске (Оренбургская область). Там в настоящее время ведется строительство лишь одного многоквартирного дома. Она уточнила, что расширение программы семейной ипотеки прежде всего затронет малые города с численностью населения до 200 тысяч человек. Исключение составляют малые города, расположенные в непосредственной близости от крупных городов-миллионников, где активно ведется строительство.