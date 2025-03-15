Наурызнама — что это такое и почему Наурыз отмечают 10 дней в Казахстане?

«Наурызнама» объединяет различные культурные и традиционные мероприятия, нацеленные на придание празднику нового смысла и духа.
В 2025 году Наурызнама началась в 14 марта в пятницу и продлится до 23 марта.
Каждый день декады посвящен определенной теме и ценностям, отражающим богатство и разнообразие культуры и традиций Казахстана. В течение этих десяти дней будут организованы события, охватывающие такие сферы, как благотворительность, национальные традиции, культурные инициативы и экологические проекты.
14 марта — Амал (День приветствий и добрых пожеланий)
В этот день люди встречаются с близкими и родственниками, а молодежь получает благословение от старших. Такой обычай с древних времен прививал подрастающему поколению казахов уважение, дружелюбие, милосердие и отзывчивость. Подробнее тут.
15 марта — «Қайырымдылық күні» (День милосердия)
Этот день посвящен благотворительности, добрососедству и милосердию. Проведение различных тематических акций способствует укреплению культуры благотворительности, формированию ценностей взаимовыручки и сострадания в обществе.
16 марта — «Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні» (День культуры и национальных традиций)
День, посвященный сохранению и популяризации казахских традиций, искусства и ремесел. В этот день проходят выставки, театрализованные представления, концерты, а также мастер-классы, на которых обучают национальным ремеслам.
17 марта — «Шаңырақ күні» (День шанырака)
Этот день символизирует семейные традиции, так как шанырак — это знак единства семьи в казахской культуре. Организуются мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и нравственное воспитание.
18 марта — Ұлттық киім күні (День национальной одежды)
Национальная одежда является важной частью истории и культуры Казахстана. В этот день вспоминаются традиционные наряды кочевников, их стилистические особенности и материалы, которые использовались для пошива.
19 марта — Жаңару күні (День обновления)
Весна — время пробуждения природы и символ развития. В этот день принято заниматься посадкой деревьев и поддерживать традиции обновления и процветания.
20 марта — Ұлттық спорт күні (День национальных видов спорта)
В этот день проводятся соревнования и турниры по традиционным видам спорта по всей стране.
21 марта — Ынтымақ күні (День солидарности)
Главная идея этого дня — укрепление уважения и мира между народами Казахстана. Единство и сплоченность остаются важнейшими принципами государственной политики, как неоднократно отмечал президент.
22 марта — Жыл басы (Новый год)
В этот день в регионах страны устанавливаются этноаулы, проводятся культурные и спортивные мероприятия, ярмарки и народные гуляния.
23 марта — Тазару күні (День очищения)
Этот день символизирует не только весеннее обновление, но и стремление к новым достижениям. В рамках праздника организуются ярмарки, концерты, спортивные мероприятия и народные гуляния.
В течение этих 10 дней в Астане и Алматы пройдут более 300 масштабных мероприятий в честь праздника — концерты, выставки, спектакли, творческие вечера и многое другое.
Однако Наурыз отмечается не только в рамках декады. По всей стране запланированы благотворительные акции, гастрономические фестивали, выставки ремесел и спортивные соревнования различных форматов.