На выходных в Башкирии ожидаются снегопады, дожди и похолодание до −5°

Завтра, 17 марта, осадки продолжатся. Ожидаются дожди и мокрый снег, в отдельных районах возможен гололед, а также отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром на дорогах образуются снежные накаты и гололедица. Ветер будет западный и северо-западный, умеренный, местами — с порывами до сильного. Грядущей ночью столбики термометров опустятся до 0, −5°, днем воздух прогреется до +3, +8°.