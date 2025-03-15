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На выходных в Башкирии ожидаются снегопады, дожди и похолодание до −5°

В Башкирии прогнозируют дожди и похолодание до −5 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на выходных ожидаются осадки и похолодание ниже нуля градусов. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.

Сегодня, 16 марта, погода в республике будет переменчивой. Днем пройдут дожди, которые на севере республики могут сопровождаться снегом. Ветер будет южный с переходом на северный, умеренный, местами — порывистый. Температура воздуха днем составит от +1 до +6°.

Завтра, 17 марта, осадки продолжатся. Ожидаются дожди и мокрый снег, в отдельных районах возможен гололед, а также отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром на дорогах образуются снежные накаты и гололедица. Ветер будет западный и северо-западный, умеренный, местами — с порывами до сильного. Грядущей ночью столбики термометров опустятся до 0, −5°, днем воздух прогреется до +3, +8°.

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