На выходных в Башкирии ожидаются снегопады, дожди и похолодание до −5°

В Башкирии на выходных ожидаются осадки и похолодание ниже нуля градусов. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 16 марта, погода в республике будет переменчивой. Днем пройдут дожди, которые на севере республики могут сопровождаться снегом. Ветер будет южный с переходом на северный, умеренный, местами — порывистый. Температура воздуха днем составит от +1 до +6°.
Завтра, 17 марта, осадки продолжатся. Ожидаются дожди и мокрый снег, в отдельных районах возможен гололед, а также отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром на дорогах образуются снежные накаты и гололедица. Ветер будет западный и северо-западный, умеренный, местами — с порывами до сильного. Грядущей ночью столбики термометров опустятся до 0, −5°, днем воздух прогреется до +3, +8°.
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