Рублём по «укашке». В Самаре массово штрафуют недобросовестные УК

В Самаре проблема некачественной работы управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) становится всё острее. Жители города жалуются на отсутствие своевременной уборки придомовых территорий, неубранные крыши и козырьки подъездов от снега и наледи, подтопления подвалов.
В 2025 году в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) поступило уже более 7500 обращений, из которых 340 касались именно проблем с уборкой снега и наледи. Штрафы для УК, допустивших нарушения, достигают 300 тысяч рублей, а общая сумма взысканий с начала года составила около 7 миллионов рублей. Однако, как отмечают эксперты, этих мер недостаточно для кардинального улучшения ситуации.
Везде проблемы.
Нарушения в работе управляющих компаний фиксируются по всей Самаре. Например, в Куйбышевском районе в январе 2025 года были возбуждены административные дела против четырёх УК за неубранные дворы.
На проспекте Карла Маркса жители жалуются на медленные темпы ремонта подъездов. А в Кировском районе женщина получила травмы из-за схода куска наледи с крыши. В этом случае было возбуждено уголовное дело. Компанию, обслуживающую дом, подозревают в нарушении правил оказания услуг.
Претензий к управляющим компаниям немало, а с наступлением весны их стало еще больше.
«На ул. Ново-Садовая, 256 около дома внутриквартальная дорога и ее всегда затопляет, образуется очень большая лужа. Постоянно там асфальт проваливается», — отмечает Наталья.
С таянием снега появился повод для беспокойства и у жителей Кошелев-Парка. Они жалуются на некачественную уборку снега с придомовых территорий и опасаются возможного подтопления.
Но и к убирающим снег УК у самарцев тоже есть нарекания.
«Убирают снег во дворе дома вместе с асфальтовым покрытием. Теперь пусть восстанавливают за свои деньги!» — пишет в соцсетях самарчанка Марина.
ГЖИ Самарской области отвечает: «Управляющей компании даны разъяснения о надлежащей уборке и недопустимости нарушений. Ей рекомендовано включить в план текущего ремонта вопрос по восстановлению асфальтового покрытия».
Мэр Самары Иван Носков подчеркивает, что для решения проблем необходима совместная работа жителей, управляющих компаний и контролирующих органов. «Коммунальные компании должны быть готовы меняться к лучшему, а жители — действовать сообща», — заявил он.
Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и дорогам Общественной палаты Самарской области, комментирует ситуацию: «ГЖИ всегда проводила проверки работы УК и ТСЖ, сейчас эта работа активизировалась, сумма штрафов выписана немалая. Принципиально важно здесь, чтобы штрафы платились из прибыли управляющей организации, а не со средств жителей. Мы сейчас поднимаем этот вопрос. Управляющие организации в Самаре работают очень по-разному: где-то жители довольны, где-то качество услуг оставляет желать лучшего. К неблагонадежным УК и ТСЖ должно быть, конечно, самое пристальное внимание».
Штраф во благо?
Алексей Сорокин, член регионального штаба Народного фронта Самарской области и председатель правления ТСЖ «Триера», отмечает, что штрафы в 7 миллионов рублей для города-миллионника — это в целом понятная цифра. «Сейчас действует мораторий на проверки УК, но, если они плохо исполняют свои обязанности, штрафы налагаются без промедления. Однако важно, чтобы всё это не стало способом давления на бизнес в сфере ЖКХ, а действительно повышало качество услуг», — говорит он.
Алексей Сорокин также обращает внимание на то, что небольшие УК, организованные из местных ТСЖ, часто работают эффективнее крупных управляющих компаний. «Главное, чтобы в процессе регулирования этой сферы с рынка не уходили ТСЖ и небольшие УК, ведь, как отмечают жители, они обеспечивают высокое качество услуг на своей территории», -подчеркивает он.
УК сократят?
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал поручение сократить количество управляющих компаний в регионе до 50. Сегодня в области работает около 480 УК, многие из которых вызывают нарекания со стороны жителей. По мнению главы региона, это позволит повысить качество услуг и снизить количество жалоб.
Виктор Часовских уточняет возможные механизмы воздействия на эту сферу: «Регулировать количество и качество работы УК через процедуру отзыва лицензии — трудоёмкий и долгий процесс. Самое эффективное здесь — с помощью органов местного самоуправления реализовывать право жителей на смену управляющей организации, что позволяет ст. 165 Жилищного кодекса РФ. Если органы местного самоуправления будут активны, территории будут обслуживать только эффективные организации. В любом случае, новую УК должны выбирать собственники на общем собрании».