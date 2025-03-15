Рублём по «укашке». В Самаре массово штрафуют недобросовестные УК

Алексей Сорокин, член регионального штаба Народного фронта Самарской области и председатель правления ТСЖ «Триера», отмечает, что штрафы в 7 миллионов рублей для города-миллионника — это в целом понятная цифра. «Сейчас действует мораторий на проверки УК, но, если они плохо исполняют свои обязанности, штрафы налагаются без промедления. Однако важно, чтобы всё это не стало способом давления на бизнес в сфере ЖКХ, а действительно повышало качество услуг», — говорит он.