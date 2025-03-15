Рыцарь живой природы: народному писателю Башкирии Камилю Зиганшину — 75 лет

Камиль Фарухшинович Зиганшин родился 15 марта 1950 года в посёлке Кандры Туймазинского района Башкирии, в семье кадрового офицера. Детство и юность его прошли на Дальнем Востоке в военных городках, разбросанных по самым глухим таёжным уголкам Хабаровского и Приморского краёв. Уже с младших классов он пристрастился к путешествиям, став постарше в летние каникулы работал рабочим в геологических партиях у своего дяди.
Поступив в 1967 году в Дальневосточный политехнический институт на самую престижную тогда специальность «конструирование и производство радиоаппаратуры», тоже всегда подрабатывал: сначала грузчиком в порту, а начиная с третьего курса, — кочегаром, электриком, матросом 2 класса на китобойце «Вольный». Во время студенческих каникул с другом Юрием Сотниковым регулярно ходил в походы достаточно высокой категории сложности.
На пятом курсе, когда его из-за двухмесячного опоздания на занятия, связанного с непредвиденной задержкой в стойбище удэгейцев, отчислили из института, работал на семь ставок кочегаром во Владивостоке.
В 1972 году приехал в тогдашний Горький, ныне Нижний Новгород, и через год получил уже в Горьковском политехническом институте диплом радиоинженера. Здесь же, в горьком, он женился на Татьяне Коскиной. Этот выбор Камиль Фарухшинович считает главной удачей своей жизни. В Горьком у них родился старший сын Марат. Впоследствии Татьяна подарила ему ещё четверых детей — второго сына и трёх дочерей.
В 1973 году уже с дипломом радиоинженера Камиль Зиганшин приехал с семьёй в Уфу и начал работать в Управлении связи объединения «Башнефть» старшим инженером по радиосвязи.
В 1975 году тоска по путешествиям и Уссурийской тайге достигла такого накала, что он уволился и четыре сезона проработал штатным охотником в Лазовском госпромхозе Хабаровского края, промышляя вместе с удэгейцами соболя и мясо диких животных. Там, на одном из притоков горной реки Хор на древнем хребте Сихотэ Алинь, за ним был закреплён промысловый участок площадью в сто тысяч гектаров.
Вернувшись в «Башнефть», прошёл путь от инженера до начальника производственно-измерительной лаборатории. Участвуя в развитии и эксплуатации сетей радиосвязи на объектах нефтедобычи и бурения, Камиль Зиганшин исколесил всю Башкирию вдоль и поперёк, принимал активное участие в строительстве сетей радио и радиорелейной связи в Когалымской группе месторождений нефти в Западной Сибири.
В это же самое время стал писать книгу о жизни удэгейцев и диких животных Дальневосточной тайги, используя материалы охотничьих дневников, впечатления от путешествий и работы в геологических партиях.
В 1988 году возглавил службу связи министерства бытового обслуживания населения БАССР. В том же году его первая повесть «Щедрый Буге» вышла 360-тысячным тиражом в журнале «Уральский следопыт».
В 1991 году Минбыт был ликвидировали. Чтобы прокормить семью, Камиль Зиганшин создаёт своё малое предприятие, ставшее уже через семь лет одним из самых успешных в России в области радиосвязи. После этого последовали контракты на работу в «Вымпелком» («Билайн»), «Банк Москвы». С 2001 по 2016 год возглавляет Уфимское предприятие радиосвязи «ШОК».
Начиная с 2008 года, всё большую часть времени посвящает литературному творчеству и путешествиям. К тому времени увидели свет новые повести о диких животных — «Маха или история жизни кунички», «Боцман», «Таежные истории» (на башкирском языке), романы о староверах «Скитники»(2006.), «Золото Алдана» (2010), «Хождение к Студёному морю» (2020), повесть «Возвращение росомахи» (2015, 2018 — на башкирском), книги по следам кругосветки «От Аляски до Эквадора» (2016), «На оборотной стороне Земли»(2017) и многочисленные очерки об экспедициях по самым диким местам планеты.
В 2021 году в старейшем российском издательстве «Детская литература», а в 2023 году — в башкирском издательстве «Китап» вышли в серии «Школьная библиотека» сборники «Таёжными тропами».
В своих книгах Камиль Зиганшин с большой любовью и знанием рассказывает о повадках диких животных, укладе жизни удэгейцев, эвенков и якутов; нелёгком труде охотника-промысловика, судьбе старообрядческой общины, хоронящейся в дебрях Восточно-Сибирской тайги; описывает девственную природу и нравы жителей дальних стран. Богатый жизненный опыт и наблюдательность помогают ему писать достоверно и поэтично.
Читая его произведения, понимаешь, что Природа — это храм, а не фабрика по обслуживанию человека, и начинаешь чётче сознавать: мы её составная часть, и наша задача не покорять Природу, а бережно и разумно использовать её богатства там, где это необходимо и возможно.
Собирая материалы для своих книг, Камиль Зиганшин постоянно путешествует по России (Дальний Восток, Восточная Сибирь, Полярный и Южный Урал, Кавказ) и труднодоступным, редко посещаемым местам планеты (Гималаи, Непал, Бутан, Танзания, остров Занзибар, Боливия, Патагония, Кения, Огненная Земля, Перу, Эквадор, Бразилия, вулканы Чили, Аргентины, африканский вулкан Килиманджаро).
В 2011 году, участвуя в кругосветной экспедиции «Огненный пояс Земли», прошёл все страны Северной и Центральной Америки с восхождением на десятки вулканов Анд и Кордельеров, в том числе на самый высокий на планете вулкан Аконкагуа.
Наряду с творчеством и бизнесом Камиль Зиганшин занимается общественной работой и благотворительной деятельностью. Он учредитель премий «Рыцарь леса», «Уфимская куничка», «Юные дарования Туймазинского района», является инициатором и председателем жюри всероссийской литературной премии «Душа природы», председателем общественного совета при Агентстве по печати и СМИ РБ, членом совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России при Президенте РФ. К слову, в ноябре прошлого года Камиль Зиганшин выступил на первом заседании этого совета, которое провёл Владимир Путин. Зиганшин внёс тогда несколько ценных предложений, с которыми глава государства согласился.
Являясь с 1993 года председателем Фонда защиты диких животных Республики Башкортостан, занимается материальной поддержкой охотинспекторов, егерей, охотоведов, лесников, учёных-биологов, журналистов, активно борющихся с браконьерством и занимающихся изучением биологии диких животных.
В 2006 году для сохранения и воспроизводства диких животных организовал на Южном Урале в Белорецком районе Башкирии хозяйство «Зуячка» с функцией заказника, площадью охраняемой территории 16 050 гектаров.
В 1995 году Камиля Зиганшина принимают в Союз писателей Республики Башкортостан, следом — в Союз писателей России. В 2001 году избирается членом правления Союза писателей РБ, в 2018 году — членом правления Союза писателей России. В 2020 году его включают в состав Высшего творческого совета Ассоциации профессиональных союзов писателей России. В 2004 году за заслуги в области культуры ему присваивается звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан», в 2011 году — «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
В 2019 году Камиля Зиганшина, несколько лет успешно проработавшего председателем Башкирского отделения Русского географического общества, избирают Почётным председателем регионального отделения РГО.
В 2012 году его дилогия о староверах «Золото Алдана» отмечается Государственной премией Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. В 2016 году она удостаивается «Большой литературной премии России». В 2020 году ему присуждается государственная премия Президента России в области литературы и искусства за лучшие произведения для детей и юношества. В 2022 году трилогия «Золото Алдана» на международном литературном конкурсе в Германии была признана Лучшей книгой 2022 года в номинации «Крупная проза» с вручением Золотого Диплома. Камиль Зиганшин — лауреат многих литературных премий, учреждённых Союзом писателей России.
А буквально вчера, накануне 75-летнего юбилея писателя, на форуме «Арт-Курултай» в Уфе Глава республики Радий Хабиров вручил Камилю Зиганшину за выдающиеся достижения в области литературы орден Салавата Юлаева.
Всех этих наград он удостоен за следование классическим традициям русской литературы, за духовность и гуманистическое содержание художественных произведений.
Как самобытного писателя Камиля Зиганшина высоко ценили духовный пастырь народов Башкирии Мустай Карим и народный поэт Равиль Бикбаев. Даже весьма скупой на похвалы секретарь Союза писателей России Михаил Чванов неоднократно лестно отзывался о его творчестве.
Народный поэт Башкортостана Мустай Карим так отозвался о творчестве юбиляра:
«Книги Камиля нельзя торопливо пробежать глазами. По ним нужно пробираться не спеша, как по тайге, сосредоточенно, зорко озираясь вокруг и, конечно, размышляя».
Классик русской литературы Валентин Распутин в своей рецензии на роман «Скитники» отметил, что его «поразила сочность и красочность языка писателя».
Возглавлявший в своё время Союз писателей России Валерий Ганичев заметил:
«Можно смело сказать, что никто сейчас в России так пронзительно, со знанием дела не пишет о живой природе, как Камиль Зиганшин».
Известный российский учёный-зоолог, профессор Московского государственного университета, автор и ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов в своей рецензии на повесть «Возвращение росомахи» написал: «Проза Камиля Зиганшина являет собой редкое счастливое сочетание — она подробна, остросюжетна и вместе с тем высокодуховна…».
А вот что написал о Камиле Зиганшине народный поэт РБ Равиль Бикбаев:
«И в своей профессиональной деятельности, и по писательскому призванию Камиль Зиганшин остаётся связистом, объединяя людей, сближая события давно минувших дней с современностью. От произведения к произведению творческий мир писателя расширяется, углубляются его художественные и философские искания. Его произведения — это воспевание природы, гимн мужеству и нравственной стойкости человека, призыв к гуманизму и доброте».
Из интервью Камиля Зиганшина «Литературной газете» («Моя религия — совесть», № 46 от
"Если внимательно приглядеться, действия и поступки диких животных каждодневно доказывают: не всё в их поведении объясняется инстинктами. Они… мыслят, анализируют! Примитивней, упрощённей, чем люди, но мыслят! При этом у каждого свой характер, свои привычки. Среди них есть и верные друзья, и предатели, и подхалимы, и умные, и глуповатые…
Кроме того, из своего опыта могу твёрдо заявить: нападение зверей на человека в большинстве случаев спровоцировано самим человеком.
Дикие звери такие же полноправные обитатели планеты, как и мы. А жизнь иных звериных сообществ организована столь гармонично и целесообразно, что впору нам у них поучиться. Если честно, то я всё чаще прихожу к мысли, что поведение зверей гораздо разумнее нашего. По крайней мере, они не разрушают свою среду обитания и массово не убивают соплеменников. Согласитесь, невозможно себе представить, чтобы одно стадо оленей уничтожило другое. Люди же убивают друг друга миллионами. А обитателей леса мы до того запугали, что стоит появиться человеку, как вся живность в панике разбегается: только треск стоит. А где-то и трещать уже некому".
25 марта 2021 года Президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию для тех, кто награждён государственной премией в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Среди её участников был и уфимский писатель и путешественник Камиль Зиганшин.
Наш земляк в прямом эфире пожелал, чтобы в России выпускалось в свет как можно больше книг. По его мнению, для того, чтобы народ любил свое отечество необходимо заниматься патриотическим воспитанием с малых лет, и привел слова Сергея Михалкова: «Сегодня — дети, завтра — народ».
Ранее «Башинформ» сообщал, что Камилю Зиганшину было также присуждено звание «Почетный гражданин Туймазинского района» на торжественном юбилейном вечере, посвященном 70-летию писателя.
Агентство «Башинформ» от души поздравляет Камиля Зиганшина с 75-летним юбилеем, желает ему крепкого здоровья для дальнейшего покорения как горных, так и творческих вершин!