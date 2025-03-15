Рыцарь живой природы: народному писателю Башкирии Камилю Зиганшину — 75 лет

В 2012 году его дилогия о староверах «Золото Алдана» отмечается Государственной премией Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. В 2016 году она удостаивается «Большой литературной премии России». В 2020 году ему присуждается государственная премия Президента России в области литературы и искусства за лучшие произведения для детей и юношества. В 2022 году трилогия «Золото Алдана» на международном литературном конкурсе в Германии была признана Лучшей книгой 2022 года в номинации «Крупная проза» с вручением Золотого Диплома. Камиль Зиганшин — лауреат многих литературных премий, учреждённых Союзом писателей России.