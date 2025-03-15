Ташкентский хокимият попытался объяснить, как проводится обрезка деревьев в городе

Vaib.uz (Узбекистан. 15 марта). Жители Ташкента уже не раз высказывали недовольство обрезкой деревьев, особенно после недавнего снегопада, который привел к массовому падению деревьев. В ответ на многочисленные претензии в хокимияте попытались объяснить, как и по каким принципам проводится обрезка зеленых насаждений в городе.