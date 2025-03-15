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Ташкентский хокимият попытался объяснить, как проводится обрезка деревьев в городе

Vaib.uz (Узбекистан. 15 марта). Жители Ташкента уже не раз высказывали недовольство обрезкой деревьев, особенно после недавнего снегопада, который привел к массовому падению деревьев. В ответ на многочисленные претензии в хокимияте попытались объяснить, как и по каким принципам проводится обрезка зеленых насаждений в городе.

Источник: Vaib.Uz

Какие виды обрезки применяются?

В администрации отметили, что обрезка деревьев — важный процесс, который помогает сохранить здоровье городской зелени и предотвратить аварийные ситуации. В Ташкенте применяют три основных вида обрезки:

Формовочная — придает кроне аккуратную форму, выполняется дважды в год — весной и осенью.

Санитарная — удаление сухих и поврежденных ветвей, представляющих угрозу для людей и имущества. Проводится круглогодично по заключению специалистов.

Омолаживающая — проводится для восстановления жизненных сил старых деревьев.

На данный момент в Ташкенте проводится только санитарная обрезка. Перед началом работ каждое дерево осматривают специалисты, а разрешение на его обрезку выдает управление экологии.

Что происходит с обрезанными ветвями?

По словам городских властей, ветки не выбрасывают, а перерабатывают, измельчают и используют для улучшения почвы.

Как сообщить о сухих или аварийных ветках?

Жители могут оставить заявку через портал id.egov.uz или позвонить по телефону доверия 1157. После подачи обращения разрешение на удаление опасных веток выдается в течение 5 дней.

Контроль за санитарной обрезкой осуществляют государственные инспекторы, которые выдают предписания на проведение работ.

Почему деревья все равно падают?

Власти рекомендуют удалять до 30% кроны дерева, чтобы снизить риск его падения во время снегопадов. Это также уменьшает вероятность обрушения крупных ветвей, которые могут повредить автомобили, здания или травмировать прохожих.

Озеленение города: какие меры принимаются?

Кроме обрезки, хокимият продолжает масштабную работу по озеленению столицы. Весной 2025 года будет высажено 600 тысяч деревьев и кустарников, адаптированных к климату Ташкента. В каждом районе столицы высаживаются 18 видов деревьев и кустарников.