Ташкентский хокимият попытался объяснить, как проводится обрезка деревьев в городе

Какие виды обрезки применяются?
В администрации отметили, что обрезка деревьев — важный процесс, который помогает сохранить здоровье городской зелени и предотвратить аварийные ситуации. В Ташкенте применяют три основных вида обрезки:
Формовочная — придает кроне аккуратную форму, выполняется дважды в год — весной и осенью.
Санитарная — удаление сухих и поврежденных ветвей, представляющих угрозу для людей и имущества. Проводится круглогодично по заключению специалистов.
Омолаживающая — проводится для восстановления жизненных сил старых деревьев.
На данный момент в Ташкенте проводится только санитарная обрезка. Перед началом работ каждое дерево осматривают специалисты, а разрешение на его обрезку выдает управление экологии.
Что происходит с обрезанными ветвями?
По словам городских властей, ветки не выбрасывают, а перерабатывают, измельчают и используют для улучшения почвы.
Как сообщить о сухих или аварийных ветках?
Жители могут оставить заявку через портал id.egov.uz или позвонить по телефону доверия 1157. После подачи обращения разрешение на удаление опасных веток выдается в течение 5 дней.
Контроль за санитарной обрезкой осуществляют государственные инспекторы, которые выдают предписания на проведение работ.
Почему деревья все равно падают?
Власти рекомендуют удалять до 30% кроны дерева, чтобы снизить риск его падения во время снегопадов. Это также уменьшает вероятность обрушения крупных ветвей, которые могут повредить автомобили, здания или травмировать прохожих.
Озеленение города: какие меры принимаются?
Кроме обрезки, хокимият продолжает масштабную работу по озеленению столицы. Весной 2025 года будет высажено 600 тысяч деревьев и кустарников, адаптированных к климату Ташкента. В каждом районе столицы высаживаются 18 видов деревьев и кустарников.