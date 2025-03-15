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Мэрия Омска потратит 15 миллионов рублей на украшение города к 9 мая

Администрация Омска объявила тендер на украшение города к Дню Победы.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Омска объявлен тендер на оформление города к 9 мая. Согласно условиям контракта, власти планируют потратить на праздничное оформление города 14,9 миллионов рублей.

Победитель аукциона будет обязан установить около 400 баннерных панно, 500 флагов и флагштоков, а также смонтировать тематическую стелу и праздничную инсталляцию.

Основным элементом декораций в этом году станет изображение скульптуры «Родина-мать зовет!». Все работы по установке планируется завершить до 25 апреля. Праздничное убранство Омска будет радовать горожан около месяца.

Ранее мы писали, что мэрия Омска отчиталась о зарплатах руководителей учреждений культуры в 2024 году.