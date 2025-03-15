Никитин поручил главе Ленинского района убрать свалку на Комарова

Жительница региона пожаловалась губернатору на кучи мусора у дома № 14. По ее словам, отходы сюда привозит половина торговых предприятий района. Нижегородка также обратила внимание на ненадлежащую, по ее мнению, работу местной администрации и домоуправляющей компании.