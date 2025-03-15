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Никитин поручил главе Ленинского района убрать свалку на Комарова

Губернатор Глеб Никитин отреагировал на обращение нижегородки в соцсети по поводу свалки на улице Комарова в Ленинском районе.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жительница региона пожаловалась губернатору на кучи мусора у дома № 14. По ее словам, отходы сюда привозит половина торговых предприятий района. Нижегородка также обратила внимание на ненадлежащую, по ее мнению, работу местной администрации и домоуправляющей компании.

«Свалку уберут. Задача главе района и ГЖИ поставлена», — написал Никитин.

Глава региона уже не первый раз в ручном режиме координирует работу местных властей по уборке мусора. Так, ранее губернатор давал поручение вывезти мусор с территории у Светлоярского озера.

Также Глеб Никитин поручал своевременно убирать снег с Большой Покровской в Нижнем Новгороде.