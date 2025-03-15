Опасную шаурму нашли в Приморье

В числе проблемных точек общепита — несколько заведений во Владивостоке: «Pudra», «Нервная Lola», «Контрабас», «HOGO китайский самовар», а также заведения в Арсеньеве, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Дальнереченском городском округе, которые работают без регистрации площадки в компонентах ФГИС «ВетИС». Отсутствие такой регистрации означает, что сырье для приготовления блюд, которую используют в заведениях, не имеет ветеринарных сопроводительных документов, поэтому невозможно установить, проводится ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза, соблюдаются ли сроки годности.
Из 14 точек общепита, предлагающих посетителям блюда из продуктов неподтвержденного качества и безопасности, восемь — это кафе, в которых готовится шаурма. Проблемным кафе и шаурмичным выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, информация о нарушениях направлена в территориальное управление Роспотребнадзора для принятия мер в рамках полномочий ведомства.
В 2024 году было выявлено 78 предприятий общественного питания, не зарегистрированных во ФГИС ВетИС «Цербер», и 360 предприятий, которые не осуществляли гашение ветеринарно-сопроводительных документов в установленный срок. В числе нарушений 2024 года — инцидент с массовым отравлением посетителей кафе «М-Бургер» из Дальнереченского городского округа. Хозяйка кафе, принимая продукцию от поставщиков, для сокращения издержек не проводила контроль её качества, пропустив курицу, заражённую сальмонеллой. Кроме того, сотрудники кафе работали без медицинских книжек. Расследование уголовного дела уже завершено, оно передано в Дальнереченский районный суд.
Роспотребнадзор при поддержке прокуратуры также проверяет продуктовые магазины в регионе. Массовым проверкам предшествовал скандал с супермаркетами сети «Светофор» по всей России (в Приморье таких магазинов насчитывается 16, их тоже проинспектировали — результаты грустные); а также неоднократные жалобы потребителей на антисанитарию в магазинах, в том числе наличие крыс, и реализацию просрочки.