Опасную шаурму нашли в Приморье

В 2024 году было выявлено 78 предприятий общественного питания, не зарегистрированных во ФГИС ВетИС «Цербер», и 360 предприятий, которые не осуществляли гашение ветеринарно-сопроводительных документов в установленный срок. В числе нарушений 2024 года — инцидент с массовым отравлением посетителей кафе «М-Бургер» из Дальнереченского городского округа. Хозяйка кафе, принимая продукцию от поставщиков, для сокращения издержек не проводила контроль её качества, пропустив курицу, заражённую сальмонеллой. Кроме того, сотрудники кафе работали без медицинских книжек. Расследование уголовного дела уже завершено, оно передано в Дальнереченский районный суд.