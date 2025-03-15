Телеведущий Шепелев назвал Владислава Листьева своим ориентиром

— Ну, на мой взгляд, счастье каждый день в семейной жизни — это сказочное заблуждение. Невозможно быть с человеком год, три, пять, десять — и чтобы без сучка и без задоринки, гладко, одно счастье. Часто это непростая притирка, а если два человека с характером, то притирка жесткая, с кровью. Это и есть, на мой взгляд, работа, которую делают люди, принявшие решение быть вместе — многолетняя, непростая работа. И ценность отношениям придает именно то, что пара прошла вместе, пережила. Это держит. Так же, как держит ответственность перед детьми. Хочется, чтобы они росли в полной семье, видели двух счастливых родителей, жили с правильными ценностями того, что семья — это важно.