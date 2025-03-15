Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопасными

«Должен быть четырехзначный регистрационный знак с QR-кодом, который позволяет определить, зарегистрирован аттракцион или нет. Также нужно обязательно смотреть на оценку технического состояния, чтобы ее действия не истек. Фактически оценка выдается на год и поэтому дата должна соответствовать. Если в этом листе не стоят даты или срок истек, то однозначно лучше не садиться на этот аттракцион», — сказал он.