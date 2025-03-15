Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопасными

По его словам, ситуация осложнилась в связи с тем, что из-за санкций предпринимателям практически невозможно поставить в Крым хорошую технику.
«Сейчас очень сложно завезти качественные аттракционы из Италии и Канады, которые зарекомендовали себя на мировом рынке. На моей практике нет хороших китайских качественных аттракционов, к нам такие не завозили. Они намного уступают старым советским аттракционам — в последних металл лучше и прочнее. Китайские же не отвечают нашим ГОСТам, что влечет за собой травматизацию», — заявил он.
Всего же, назвал Игнатенко статистику, в республике Крым на конец 2024 года зарегистрировано 194 аттракциона, работа из которых приостановлена на 51. Прекращена регистрация 109 аттракционов.
Игнатенко отметил, что зачастую случаи травм на аттракционах происходят по вине их операторов, которые невнимательно следят за поведением гостей развлечения и работой механизмов, а «залипают в телефоне». Также недопустимо, когда операторами аттракционов выступают подростки.
«Еще несколько лет назад мы выявляли такие случаи. У нас четко отписано — на механизированных аттракционах должны работать лица старше 18 лет», — сказал главный государственный инженер-инспектор Республики Крым.
Игнатенко дал совет, как наиболее обезопасить свой отдых и отдых своих детей на аттракционах. Для этого необходимо перед покупкой билета на тот или иной аттракцион посмотреть, есть ли на входной группе или на кассе его регистрационный знак.
«Должен быть четырехзначный регистрационный знак с QR-кодом, который позволяет определить, зарегистрирован аттракцион или нет. Также нужно обязательно смотреть на оценку технического состояния, чтобы ее действия не истек. Фактически оценка выдается на год и поэтому дата должна соответствовать. Если в этом листе не стоят даты или срок истек, то однозначно лучше не садиться на этот аттракцион», — сказал он.
Игнатенко порекомендовал посетителям о всех замеченных нарушениях незамедлительно сообщать в госинспекцию по надзору за самоходной техникой.