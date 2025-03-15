Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на 4 миллиона увеличился пассажиропоток в муниципальном транспорте

Омичи предпочитают ездить в муниципальном транспорте, а не в маршрутных такси.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году омский муниципальный транспорт перевез рекордные 93,1 млн пассажиров, что на 3,8 млн человек больше, чем годом ранее. Рост пассажиропотока связывают с оптимизацией маршрутной сети и сокращением числа частных маршруток на центральных улицах города.

Свою роль сыграла возможность получить кешбек за проезд при оплате через приложение. Так, в 2025 году омичи более активно стали пользоваться безналичной оплатой проезда. Таким образом рассчитываются за проезд 77% пассажиров.

Благодаря увеличению пассажиропотока, омские транспортные предприятия получили прибыль в среднем около 8%. Также в 2025 году будет завершены работы по модернизации троллейбусной сети на Левобережье.

Ранее мы писали, что мост у Телецентра в Омске полностью откроют для движения в 2026 году.