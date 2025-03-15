В Омске на 4 миллиона увеличился пассажиропоток в муниципальном транспорте

В 2024 году омский муниципальный транспорт перевез рекордные 93,1 млн пассажиров, что на 3,8 млн человек больше, чем годом ранее. Рост пассажиропотока связывают с оптимизацией маршрутной сети и сокращением числа частных маршруток на центральных улицах города.
Свою роль сыграла возможность получить кешбек за проезд при оплате через приложение. Так, в 2025 году омичи более активно стали пользоваться безналичной оплатой проезда. Таким образом рассчитываются за проезд 77% пассажиров.
Благодаря увеличению пассажиропотока, омские транспортные предприятия получили прибыль в среднем около 8%. Также в 2025 году будет завершены работы по модернизации троллейбусной сети на Левобережье.
Ранее мы писали, что мост у Телецентра в Омске полностью откроют для движения в 2026 году.