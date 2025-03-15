В Омске на 4 миллиона увеличился пассажиропоток в муниципальном транспорте

В 2024 году омский муниципальный транспорт перевез рекордные 93,1 млн пассажиров, что на 3,8 млн человек больше, чем годом ранее. Рост пассажиропотока связывают с оптимизацией маршрутной сети и сокращением числа частных маршруток на центральных улицах города.