Спецкомбинат КБО: мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года

Заместитель директора Спецкомбината коммунально-бытового обслуживания Сергей Дроздов сказал, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит на три — четыре года. Его слова приводит агентство «Минск-Новости».
По словам Дроздова, именно «Лесное» является единственным действующим кладбищем столицы Беларуси, где происходит захоронение умерших жителей Минска. Открыто оно было в 2021 году.
— Сегодня там покоится почти 18 тысяч умерших. Мест на кладбище хватит еще на 3 — 4 года, планируется расширение, — отметил замдиректора Спецкомбината КБО.
Также Дроздов сказал, что колумбарные стены на «Лесном» рассчитаны на 12 тысяч захоронений урн с прахом. Отмечается, что такие колумбарные стены действуют и на других кладбищах Минска.
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