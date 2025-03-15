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Спецкомбинат КБО: мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года

Спецкомбинат КБО: мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит на 3 — 4 года.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель директора Спецкомбината коммунально-бытового обслуживания Сергей Дроздов сказал, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит на три — четыре года. Его слова приводит агентство «Минск-Новости».

По словам Дроздова, именно «Лесное» является единственным действующим кладбищем столицы Беларуси, где происходит захоронение умерших жителей Минска. Открыто оно было в 2021 году.

— Сегодня там покоится почти 18 тысяч умерших. Мест на кладбище хватит еще на 3 — 4 года, планируется расширение, — отметил замдиректора Спецкомбината КБО.

Также Дроздов сказал, что колумбарные стены на «Лесном» рассчитаны на 12 тысяч захоронений урн с прахом. Отмечается, что такие колумбарные стены действуют и на других кладбищах Минска.

Тем временем МАРТ сказал, что маркетплейсы обяжут возвращать белорусам деньги за некачественный товар.

Кроме того, Совет Федерации России одобрил отсрочку на $800 миллионов по выплате кредитов Беларусью до 2036 года.

А президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину из-за границы и высказался о Зеленском: «Володя, как сын мне был. Но поступил, как гнида».