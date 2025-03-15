Мэрия Уфы назвала даты общегородских субботников

Общегородские субботники весной 2025 года пройдут с 7 апреля по 1 июня. Даты утверждены постановлением мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
Горожан приглашают принять участие в весенней «генеральной уборке» города.
В документе также прописаны даты осенних субботников — с 1 сентября по 12 октября.
В данный момент коммунальщики уже приступили к помывке остановочных павильонов от налета, образовавшегося за зиму. До конца весна в городе будут продолжать уборку улиц, ремонт дорог, тротуаров, заборов, парапетов, очистку склонов оврагов, прибрежных зон рек озер и родников в черте города. Также будет проводиться озеленение территории.