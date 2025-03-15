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Участники конференции в Казани обсудили сохранение снежного барса

Участники конференции в Казани обсудили программу по сохранению снежного барса.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 14 мар — РИА Новости. Участники международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» договорились о необходимости разработки новой международной программы по сохранению снежного барса и мест его обитания, говорится в резолюции конференции.

Конференция в Казани собрала более 180 участников из 12 стран обитания снежного барса: Бутана, Непала, Индии, Китая, Пакистана, Афганистана, Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и России. Они обсуждают инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения.

«Договорились о необходимости разработки новой программы по сохранению снежного барса и его местообитаний, направленной на продолжение международного сотрудничества в данной области, содействие принятию научно обоснованных решений, повышение эффективности правоприменительной деятельности и трансграничного сотрудничества, в том числе для усиления мер по борьбе с незаконной торговлей дикими животными, находящимися под угрозой исчезновения», — говорится в резолюции конференции.

Как отмечается, данное решение обусловлено завершением заявленного срока реализации глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем (GSLEP), а также необходимостью ее актуализации с учетом изменившихся экологических, социальных и экономических условий.

При этом участники конференции высоко оценили усилия государств ареала обитания снежного барса, предпринимаемые по его сохранению в рамках глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем и Бишкекской декларации (2013 год).

Снежный барс (ирбис) — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Всего в мире осталось около 4 тысяч снежных барсов.

По последним данным межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса “Ирбис”, сейчас в России обитают 87 снежных барсов. Больше всего этих хищников в республике Алтай — 54, в Туве их 15, в Красноярском крае — 11, в Бурятии — 7.