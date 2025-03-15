Участники конференции в Казани обсудили сохранение снежного барса

«Договорились о необходимости разработки новой программы по сохранению снежного барса и его местообитаний, направленной на продолжение международного сотрудничества в данной области, содействие принятию научно обоснованных решений, повышение эффективности правоприменительной деятельности и трансграничного сотрудничества, в том числе для усиления мер по борьбе с незаконной торговлей дикими животными, находящимися под угрозой исчезновения», — говорится в резолюции конференции.