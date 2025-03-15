Вода прибывает: река вышла из берегов на западе Казахстана

Вчера, 14 марта, речка Чижа-2 в Таскалинском районе вышла из берегов выше опасного уровня: вода в ней поднялась на 801 см, а по данным гидрологического мониторинга АО «Казгидромет» опасный уровень — 780 см.
На берегу этой реки стоит поселок Щежин, с населением свыше 1200 человек. Это административный центр Чижинского сельского округа.
«Мы позвонили в акимат округа, и услышали, что аким округа Миржан Ескалиев находится на берегу, и “у него все под контролем”, — быстро проговорила сотрудница аппарата, и положила трубку», — сообщают авторы публикации.
По их данным, близок к опасному уровню паводок в еще одной речке в Таскалинском районе — Деркуле. Там вода поднялась до 516 см, при опасном уровне 520 см.
За последние сутки резко поднялась вода во всех притоках реки Жайык (Урал) и в ней самой, отмечается в публикации.
По состоянию на 13:00 14 марта:
- Урал, Январцево — 261 см (+16 см);
- Урал, Уральск — 189 см (+14 см);
- Чаган — 543 см (+57 см);
- Деркул — 431 см (+130 см).