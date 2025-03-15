Спецкомбинат КБО: белорусы не имеют права развеивать прах умерших и хранить его дома

Заместитель директора Спецкомбината коммунально-бытового обслуживания Сергей Дроздов сказал, что белорусы не имеют права развеивать прах умерших и хранить его дома. Его слова приводит агентство «Минск-Новости».
— Согласно законодательству, самостоятельно захоронять урну с прахом там, где захотят родственники, и содержать ее дома нельзя, — отметил Дроздов. — Развеивать пепел также запрещено.
А чтобы получить место в колумбарии, требуется письменное заявление человека, занимающегося организацией похорон, а также свидетельство о смерти. Отмечается также, что кроме колумбарной стены урну можно захоронить в существующую могилу рядом с родственниками усопшего. Еще вариант — семейный колумбарий, который установлен на участке, предоставленном ранее.
Кстати, комплекс услуг по кремации стоит в марте 2025 года около 1 300 рублей, но предоставление места в колумбарии оплачивается отдельно и стоит 10 базовых величин (15 марта 2025 года это составляет 420 рублей). А к предоставляемому место возможно зарезервировать еще не более трех мест, оплатив те же 10 базовых величин за каждое из них.
Также Спецкомбинат КБО сказал, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года.