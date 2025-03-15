Спецкомбинат КБО: белорусы не имеют права развеивать прах умерших и хранить его дома

Кстати, комплекс услуг по кремации стоит в марте 2025 года около 1 300 рублей, но предоставление места в колумбарии оплачивается отдельно и стоит 10 базовых величин (15 марта 2025 года это составляет 420 рублей). А к предоставляемому место возможно зарезервировать еще не более трех мест, оплатив те же 10 базовых величин за каждое из них.