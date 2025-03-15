Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Siwei Gaojing

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024-м их количество планируется довести примерно до 100.