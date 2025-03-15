Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Siwei Gaojing

ШАНХАЙ, 15 марта. /ТАСС/. Китай успешно осуществил запуск коммерческого спутника дистанционного зондирования Земли Siwei Gaojing-3−02 («Сывэй гаоцзин-3−02»). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Ракета-носитель Changzheng-2D стартовала с космодрома Цзюцюань на севере Китая в 12:11 по местному времени (07:11 мск). Вместе с аппаратом Siwei Gaojing-3−02 на орбиту был также выведен спутник Tianyan-23 («Тяньянь-23»).
Siwei Gaojing-3−02 предоставляет данные, используемые в сельском хозяйстве, моделировании городских пространств. Кроме того, спутник применяется для топографической съемки и картографирования, предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, а также для морского мониторинга.
Tianyan-23 предоставляет панхроматические и мультиспектральные изображения и видеоданные и используется для динамического мониторинга земельных ресурсов.
Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024-м их количество планируется довести примерно до 100.