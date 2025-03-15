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Спецкомбинат КБО: услуга по уборке захоронения в Минске перед Радуницей обойдется в 116 — 230 рублей

Спецкомбинат КБО: уборка захоронения в Минске к Радунице стоит 116 — 230 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель директора минского Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания Сергей Дроздов сказал, что услуга по уборке захоронения в Минске перед Радуницей обойдется в 116 — 230 рублей. Его слова приводит агентство «Минск-Новости».

По словам Дроздова, на уборке могил задействовано специальное подразделение комбината.

— Граждане, которые не имеют возможности самостоятельно убрать места захоронения родственников, могут обратиться к нам, — сказал замдиректора.

Так, разовая уборка двухместного захоронения будет стоить 116,35 рубля для белорусов и 230,18 рубля для граждан иностранных государств. Специалисты уберут мусор и листву, прополют траву, а также промоют надгробия водой.

Также Спецкомбинат КБО напомнил, что белорусы не имеют права развеивать прах умерших и хранить его дома, и сказал, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года.