Спецкомбинат КБО: услуга по уборке захоронения в Минске перед Радуницей обойдется в 116 — 230 рублей

Заместитель директора минского Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания Сергей Дроздов сказал, что услуга по уборке захоронения в Минске перед Радуницей обойдется в 116 — 230 рублей. Его слова приводит агентство «Минск-Новости».
По словам Дроздова, на уборке могил задействовано специальное подразделение комбината.
— Граждане, которые не имеют возможности самостоятельно убрать места захоронения родственников, могут обратиться к нам, — сказал замдиректора.
Так, разовая уборка двухместного захоронения будет стоить 116,35 рубля для белорусов и 230,18 рубля для граждан иностранных государств. Специалисты уберут мусор и листву, прополют траву, а также промоют надгробия водой.
Также Спецкомбинат КБО напомнил, что белорусы не имеют права развеивать прах умерших и хранить его дома, и сказал, что мест на открытом в 2021 кладбище «Лесное» хватит еще на три — четыре года.