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С 15 по 16 марта изменится расписание движения поездов на МЦД-4

Часть составов проследует укороченными маршрутами, интервалы движения частично увеличат.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 15 по 16 марта изменится расписание движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) и станциях дальнего пригорода Нижегородского направления.

На Калужском направлении и центральном участке часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до станций Лесной Городок, Солнечная, Мещерская и Площадь Трех Вокзалов. Интервалы движения частично увеличат до 20 минут.

На Нижегородском направлении часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до станций Железнодорожная, Фрязево и Храпуново. Интервалы движения частично увеличат до 15 минут. У некоторых поездов скорректируют набор остановок и изменят пути следования.

На участке от станции Фрязево до Павловского Посада из-за проведения капитального ремонта путевой инфраструктуры поезда в обе стороны проследуют по одному пути — из Москвы.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой свериться с расписанием пригородных и городских поездов в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также на сайте перевозчика.