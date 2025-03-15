Минтранс изменил нормы работы и отдыха водителей авто и общественного транспорта

Постановление определило, что нанимателями устанавливается порядок ознакомления водителей с графиками работ (сменность) и изменениями в рамках трудового законодательства. Еще установлено, что включается в рабочее время водителя. Например, чтобы избежать разночтений термина «простои» четко определено, когда простой случается не по вине водителя в рабочее время.