Минтранс изменил нормы работы и отдыха водителей авто и общественного транспорта

В Беларуси скорректированы нормы работы и отдыха водителей. Соответствующее положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей, троллейбусов и трамваев приняли в Министерстве транспорта и коммуникаций, пишет БелТА.
Новые правила коснутся водителей, которые выполняют внутриреспубликанские автомобильные перевозки, а также водителей троллейбусов и трамваев. За исключением автоперевозок глав стран, представителей парламентских, правительственных и других официальных делегаций, техперсонала данных делегаций, воинских автомобильных перевозок.
В Минтрансе пояснили, что документ позволит систематизировать нормативные правовые акты, он консолидирует также нормы, которые затрагивают режим труда и отдыха водителей автобусов, троллейбусов и трамваев.
Также при международных автомобильных перевозках наниматели могут руководствоваться нормами постановления в случаях, не противоречащих международному законодательству. Например, если Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, которые выполняют международные автоперевозки (ЕСТР), установлены другие правила, то применяются положения европейского соглашения.
В ведомстве обратили внимание на то, что норма позволит организациям, выполняющим международные перевозки, учитывать нормы Трудового кодекса (глава 10), являющиеся обязательными для исполнения всеми работниками и нанимателями, которые заключили трудовой договор на территории республики.
Постановление определило, что нанимателями устанавливается порядок ознакомления водителей с графиками работ (сменность) и изменениями в рамках трудового законодательства. Еще установлено, что включается в рабочее время водителя. Например, чтобы избежать разночтений термина «простои» четко определено, когда простой случается не по вине водителя в рабочее время.
И еще документ ввел ограничение времени при управлении транспортным средством. Иные вопросы рабочего времени и времени отдыха, которые не предусматривает постановление, регулирует законодательство о труде.
Изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года.
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